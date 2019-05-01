Происшествия

Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в ПетербургеИнтерфакс 10:57

Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту. После остановки колонны на Невском проспекте в знак протеста против задержаний активистов полиция приступила к новым задержаниям. В числе задержанных оказался депутат Законодательного собрания Максим Резник.
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На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Gazeta.SPb08:23

Полицейские вступились за мундир. На Первомае в Петербурге задерживают сторонников Навального

Фонтанка.Ру06:02

После первомайского шествия задержали 35 человек

Мойка7807:39

Гозман осудил тотальный разгон первомайской акции в Петербурге

Росбалт08:08

Петербургский депутат Резник потребовал освободить задержанных первомайского шествия

Форпост Северо-Запад06:03

На первомайском шествии задержали координатора штаба Навального

Neva.Today06:46

В Петербурге на первомайской демонстрации задержали координатора штаба Навального

Piter.tv06:28
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Политика

Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

В Кемерово временно закрылась пекарня, в которой отказывались обслуживать геев.
Обновлено в 05:15
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

В результате пострадал водитель легковой машины, его осматривают медики.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим

Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Происшествия

На Ямале произошла резня в торговом центре. Несколько пострадавших

Обновлено в 16:33
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Анна Семенович и Анастасия Макеева подрались из-за наряда

Обновлено в 16:00
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Гаджеты

Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Здоровье

Куриные лапки полезны для защиты от гипертонии и других болезней

Обновлено в 07:47
Общество

Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения

По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Кино

Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено в 08:38
Кино

Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала

Обновлено в 15:19
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России

У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
Обновлено в 16:52
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Игры

Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO — новая карта, предметы и система возрождений

Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO.
Обновлено в 03:27
Космос

На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы

Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»

Обновлено в 15:00
Происшествия

В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

Обновлено в 16:59
Наука

В Чили обнаружили самые древние в Америке следы человека

Ученые обнаружили в Чили след человека, который может оказаться наиболее древним из всех подобных отпечатков, найденных на территории США.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк

Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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