Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбитыГазета.Ru 00:32

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на NASA.

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

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