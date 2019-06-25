Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбитыГазета.Ru 00:32

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на NASA.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Роскосмос» опроверг
 сообщение НАСА о возникновении нештатной ситуации при спуске капсулы пилотируемого корабля «Союз МС» с экипажем Международной космической станции (МКС) на Землю.
Lenta.ru04:41

Подробнее о событии

«Роскосмос» не увидел нештатную посадку космонавтов

Lenta.ru04:41

Роскосмос прокомментировал ситуацию с посадкой «Союза МС-11»

Газета.Ru06:05

В Роскосмосе отрицают возникновение неполадок при спуске корабля Союз на Землю

Эхо Москвы03:30

«Роскосмос»: при посадке «Союза» все системы отработали штатно

Вести.Ru03:40

«Роскосмос» опроверг данные NASA о нештатной ситуации при посадке «Союза»

РБК03:13

Роскосмос опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

РИА Новости02:56

Экипаж с МКС вернулся с «нештатной ситуацией»

Sibnet Новости00:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине, об этом сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

Обновлено в 03:12
Космос

Страховщики не захотели страховать запуск спутника «Метеор»

Запуск спутника запланирован на третий квартал 2019 г. Сервис по теме: Страховые тендеры и договоры.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Убивший пациентку воронежского онкодиспансера аппарат использовали без регистрации 14 лет

Аппарат, который 22 мая раздавил 51-летнюю пациентку во время лучевой терапии, в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере использовали на протяжении 14 лет без необходимой регистрации.
Обновлено в 06:03
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Общество

Названы самые агрессивные города России

Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Экономика

Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме

Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.
Обновлено в 04:43
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле

Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Туристка решила выйти из летящего самолета и всех убить

Через 45 минут после взлета дебоширка вскочила, пробежала по салону к двери аварийного выхода и попыталась ее открыть.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Футбол

Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Обновлено в 04:27
Авто

Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada

Обновлено вчера в 06:15
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Экономика

В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования

Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Политика

Прошение об отставке Евкурова не стало сюрпризом для Кремля

Заявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом для Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»

Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
Обновлено в 04:09
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Обновлено в 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное