Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗИнтерфакс 07:34

Месячный прирост остатков вложений в ОФЗ нерезидентов в размере 120,4 млрд руб. стал максимальным за последние 18 месяцев, пишет ЦБ. Рост вложений за первый квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года, говорится в докладе.

Здоровье В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.

Экономика Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой» Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".

Политика Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа Как сообщила полиция, ее сотрудников «в дипломатическое представительство пригласил сам посол после того, как эквадорское правительство отозвало предоставление убежища» Ассанжу.

Происшествия На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Политика На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.

Политика В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.

Политика Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала» Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.

Авто Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Технологии В WhatsApp включили новый режим Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.

Происшествия В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".

Происшествия Суд отпустил Калви под домашний арест Басманный суд Москвы отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест до 13 апреля 2019 г. Суд не пояснил этот момент, но, судя по всему, в этот день суд должен будет вновь рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения (Калви был арестован на два месяца 16 февраля).

Политика Толстой назвал резолюцию ПАСЕ ультиматумом для России Принятая в ПАСЕ резолюция с призывом к Москве не содержит каких-либо гарантий того, что Россия вернет себе все свои законные права при возвращении в организацию, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Армия и оружие США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD США разместят летом в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США.

Политика Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.

Космос Более 600 спутников системы «Сфера» выведут на орбиту к 2028 году Более 600 спутников перспективной системы "Сфера" планируется запустить в космос к 2028 году, заявил в среду руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

Происшествия Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.

Экономика ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.

Авто Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля.

Политика Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.

Интернет Telegram начал закрытое тестирование своей блокчейн-платформы Telegram открыл доступ к тестовой версии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) нескольким российским и иностранным компаниям.