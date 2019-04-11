Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗИнтерфакс 07:34
Месячный прирост остатков вложений в ОФЗ нерезидентов в размере 120,4 млрд руб. стал максимальным за последние 18 месяцев, пишет ЦБ. Рост вложений за первый квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года, говорится в докладе.
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ЦБ зафиксировал резкий рост интереса иностранных инвесторов к госдолгу России
Rambler News Service08:30
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Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
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