Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗИнтерфакс вчера в 07:34
Месячный прирост остатков вложений в ОФЗ нерезидентов в размере 120,4 млрд руб. стал максимальным за последние 18 месяцев, пишет ЦБ. Рост вложений за первый квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года, говорится в докладе.
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ЦБ зафиксировал резкий рост интереса иностранных инвесторов к госдолгу России
Rambler News Serviceвчера в 08:30
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:44, Ашберн
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Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
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Highland Gold в 2018 году сократила чистую прибыль на 15%
Британская Highland Gold Mining Ltd (добывает золото в России) по итогам 2018 года снизила чистую прибыль почти на 15%, до 56,084 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
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Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
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Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании из-за ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous разместили на своем сайте открытое обращение к британским властям, в котором потребовали освободить арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
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Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
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В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы слова
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является независимым информатором, а его преследование не соотносится с идеалами свободы слова.
Обновлено в 05:10
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
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Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
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Кинокритик Долин уволился из ВГТРК после репортажа «России 24»
Долин работал в качестве радиоведущего на «Маяке» и «Вестях FM». О своем решении кинокритик написал на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Обновлено в 04:06
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Испанский политик назвал Зозулю неонацистом и расистом
Испанский политик левых взглядов и лидер коалиции Podemos Пабло Иглесиас Туррион раскритиковал украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю, вспомнив его несостоявшийся переход в «Райо Вальекано» из-за протеста фанатов.
Обновлено вчера в 19:54
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Лавров: США пытаются приватизировать секретариаты международных организаций
В результате, отметил Лавров, США удалось провести через секретариат ООН концепцию противодействия насильственному экстремизму, которая гласит, что "экстремизм генерируется там, где авторитарные режимы зажимают демократию и права человека, поэтому мировое сообщество должно через голову этих правительств работать с гражданским обществом в соответствующих странах".
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