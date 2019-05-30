Финансы
Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублейИнтерфакс 09:17
Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Доля нерезидентов в ОФЗ в апреле выросла до 27,8% с 26,7%.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
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«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
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Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила за смену концепции переговоров Украины и России.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
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РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
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Происшествия
По делу о взрыве в академии Можайского арестовали преподавателя
Преподавателю Военно-космической академии имени Можайского предъявили обвинение во взрыве. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
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Происшествия
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Футбол
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Обновлено в 11:50
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Канцлером Австрии впервые назначена женщина
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Обновлено в 07:24
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Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»
Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54