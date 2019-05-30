Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублейИнтерфакс 09:17

Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Доля нерезидентов в ОФЗ в апреле выросла до 27,8% с 26,7%.

Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей

Политика Тимошенко призвала начать отношения с Россией «с чистого листа» Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко призывает власти Украины начать переговоры с Россией "с чистого листа".

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Происшествия Прокуратура попросила для курсанта принудительное лечение за рисунок о захвате казармы Представитель гособвинения попросил в суде отправить курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиненного в подготовке теракта, на принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа.

Происшествия Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.

Происшествия Столкновение кораблей в Будапеште: и здесь найден украинский след Капитаном речного теплохода Viking Sygin, который поздним вечером 29 мая столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, является гражданин Украины.

Происшествия Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками Тимур Галлямов, который сбил полицейского во время погони в Москве, признался, что был под действием наркотиков.

Экономика Власти Китая приостановили закупки сои в США Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.

Общество В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.

Экономика Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes.

Культура Роулинг опубликует четыре новые электронных книги о мире Гарри Поттера Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете четыре новые книги о Гарри Поттере.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Общество Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.

Хоккей Сын Валерия Харламова стал генеральным директором ХК «Торпедо» Сын Валерия Харламова, Александр Харламов, избран на пост генерального директора нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо".

Музыка Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.

Происшествия В библиотеку МГУ ударила молния В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".

Экономика Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации Больше половины ждут стагнации 13% респондентов заявили, что состояние российской экономики в первом квартале 2019 года превзошло их ожидания, а ожидания 20% наоборот не оправдала (для 66% экономические условия оказались наравне с ожиданиями).

Общество «Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом Запуск доставки продуктов из «Магнита» на дом – один из проектов расширения портфеля сервисов для покупателей, сказано в сообщении ритейлера.

Общество Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров» Как сообщает РБК, новая железная дорога должна стать одним из Московских центральных диаметров, который соединит Пушкино с Домодедовом.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Космос Вулканы на Плутоне извергают воду Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.