Экономика

Нерезиденты не спешат в депозитарийКоммерсантъ 18:31

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Счет номинального держателя открыл лишь один зарубежный банк Иностранные клиенты Raiffeisen Bank International (RBI) получили возможность торговать на Московской бирже быстрее и дешевле: RBI, который осуществляет учет и хранение бумаг за рубежом, первым открыл счет иностранного номинального держателя в Национальном расчетном депозитарии (НРД).
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Нерезиденты не спешат в депозитарий

Коммерсантъ18:31
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