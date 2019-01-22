Нереализованный пенальти Роналду не помешал «Ювентусу» одолеть «Кьево»Газета.Ru 16:39

Туринский "Ювентус" одолел "Кьево" в матче 20-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Дуглас Коста, Эмре Джан, Даниэле Ругани. Знаменитый нападающий "старой синьоры" Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

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