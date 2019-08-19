На 55-й минуте «волки» отыгрались, дальним ударом забил Рубен Невеш. На 68-й минуте Поль Погба не реализовал одиннадцатиметровый, с его ударом справился голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу. После двух туров «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занимает четвертое место в таблице АПЛ.

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Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ

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