Футбол

Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛLenta.ru вчера в 17:04

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
24′
Дэниел Джеймс
27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
46′
Рубен Невеш
51′
Рубен Невеш
55′
Райан Беннетт
67′
81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
86′
89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
90′+1′
На 55-й минуте «волки» отыгрались, дальним ударом забил Рубен Невеш. На 68-й минуте Поль Погба не реализовал одиннадцатиметровый, с его ударом справился голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу. После двух туров «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занимает четвертое место в таблице АПЛ.
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