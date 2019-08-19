Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛLenta.ru вчера в 17:04
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
|24′
Дэниел Джеймс
|27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
|46′
Рубен Невеш
|51′
Рубен Невеш
|55′
Райан Беннетт
|67′
|81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
|86′
|89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
|89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
|90′+1′
|36%
|Владение мячом
|64%
|74%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
37
Траоре
32
Дендонкер
28
Моутинью
8
Невеш
19
Кастро
10
Кутроне
7
Нету
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
26
Гринвуд
6
Погба
8
Мата
39
Мактомини
15
Перейра
9
Марсьяль
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
На 55-й минуте «волки» отыгрались, дальним ударом забил Рубен Невеш. На 68-й минуте Поль Погба не реализовал одиннадцатиметровый, с его ударом справился голкипер «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу. После двух туров «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занимает четвертое место в таблице АПЛ.
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