Футбол

Незабитый пенальти Погба помешал «Манчестер Юнайтед» одолеть «волков»Евро-футбол.ру вчера в 16:53

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
24′
Дэниел Джеймс
27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
46′
Рубен Невеш
51′
Рубен Невеш
55′
Райан Беннетт
67′
81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
86′
89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
90′+1′
Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Вулверхэмптону». Весной команда Уле Гуннара Сульшера дважды проиграла на стадионе «Молинью» с одинаковым счётом 1:2 – сначала в Кубке Англии, а затем в Премьер-лиге.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Вулверхэмптон» отнял очки у «Манчестер Юнайтед»

Советский спортвчера в 16:51

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 2-го тура АПЛ

Чемпионатвчера в 16:51

Рубен Невеш забил 10-й гол из-за штрафной в Англии. С 2017-го больше только у Уилсона и Эриксена

Sports.ruвчера в 19:21

Гарри Магуайр: «Разочаровывает, что „Манчестер Юнайтед“ не получил 3 очка»

Спорт-Экспрессвчера в 19:45

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Вулверхэмптон», Погба не реализовал пенальти

Матч ТВвчера в 16:53

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Вулверхэмптон», Погба не реализовал пенальти

Sportbox.RUвчера в 16:53

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Видеообзор матча 2-го тура АПЛ

Sport24.ruвчера в 19:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Армия и оружие

Корсунский рассказал, чем США и Украина могут быть полезны друг другу

Директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский выразил мнение, что США и его страна могут быть полезны друг другу, однако для этого Киеву необходимо составить список из таких пунктов.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика

«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Обновлено вчера в 10:43
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Гаджеты

Supreme выпустит телефон с 2,4-дюймовым экраном

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Суд продлил срок ареста Атамбаева

Обновлено в 01:32
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности

Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Футбол

Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА

Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике

На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено вчера в 13:57
Технологии

Bank of America начал подготовку к запуску криптовалютного кошелька

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».
Обновлено в 03:05
Политика

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено вчера в 07:26
Общество

Новые правила провоза багажа через границу вступили в силу

Новые правила касаются как багажа, так и ручной клади, а также почтовых отправлений.
Обновлено вчера в 02:58
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне остановившегося роста нефти

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов 20 августа вследствие приостановившегося роста мировых цен на нефть после их значительного повышения накануне, вызванного оптимизмом в отношении мировой торговли и ожиданиями стимулов со стороны центробанков мира.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Сирийская армия отрезала туркам доступ к Хан-Шейхуну

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Кино

В Сети появился трейлер сериала про апокалипсис во Владивостоке

Обновлено в 03:32
Экономика

Россияне стали брать меньше микрозаймов

Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
Обновлено в 03:30
Космос

Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике

В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено 18 августа в 09:09
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных

Обновлено вчера в 17:54
Политика

В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное