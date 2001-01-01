Экономика
Неравенство не лечится в кредитКоммерсантъ 18:42
Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Политика
Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт
Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.
Обновлено в 14:53
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Экономика
Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше
Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В период с 2003 по 2007 года портфолио фирмы насчитывало сразу несколько модификаций «Хантера» под именем «Тайга» (Taigah).
Обновлено вчера в 14:38
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция
Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».
Обновлено в 12:03
Экономика
Развал СССР оказался благом для Земли
Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.
Обновлено в 17:09
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»
Главный тренер узбекского Навбахора Андрей Канчельскис уволен по решению руководства. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 15:55
Энергетика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Космос
Командование на МКС перешло к россиянину
Обновлено в 17:23
Политика
В Праге проходит митинг с требованием отставки премьера Чехии
Около 250 тыс. человек принимают в воскресенье участие в митинге с требованием отставки лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 12:45
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Космос
Американский продюсер сообщил о фальсификации полета США на Луну
Соединенные Штаты Америки могли сфальсифицировать высадку людей на Луну в 1969 году.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены с 8 июля
В Минтрансе России заявили, что грузинские авиакомпании прекратят полеты в РФ с 8 июля. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 17:18
Политика
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков.
Обновлено в 04:20
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Происшествия
На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами
Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37