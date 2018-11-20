По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.

с чего всё началось

Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости.

По оценкам главы Минтруда Максима Топилина, размер взноса мог бы составить около 20 тыс. рублей. Вместе с тем в России не стихают разговоры о введении налога на тунеядцев. С 2019 года в России начнут действовать нормы о самозанятых и их налогообложении.

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