Общество

Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы
РИА Новости
вчера в 10:35

Депутат Госдумы предложил обязать самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Для тех, кто не будет это делать, предусматривается наказание в виде штрафа. Однако и в нижней, и в верхней палате парламента эту идею раскритиковали.
РИА Новостивчера в 10:35
Сергей Вострецов
Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости.
— Сергей Вострецов, политикУралинформбюро вчера в 01:55
с чего всё началось

Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.
Российская газета19 ноября в 19:15

Подробнее о событии

Почему в России хотят обязать неработающих платить страховые взносы

RT на русскомвчера в 10:03

Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы

РИА Новостивчера в 10:35

Для безработных россиян придумали новый штраф

Lenta.ruвчера в 06:56

Депутат предложил обязать неработающих граждан платить страховые взносы

Коммерсантъвчера в 05:48

Безработных россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Газета.Ruвчера в 07:12

В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов

РБКвчера в 04:56

Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Российская газета19 ноября в 19:15
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ

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Общество

В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом

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Собянин рассказал о реставрации московских храмов

Уже обновлено 54 храма и монастыря. Исторический облик шаг за шагом возвращает себе и ансамбль Высоко-Петровского монастыря.
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Обновлено в 05:24
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Ведь "черные электрики" серьезно нарушают процедуру.
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В петербургском метро начнут охоту на гадалок

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Обновлено в 05:19
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Сергей Алексеевич Вострецов
Политик
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты, Лидер политической партии «Трудовая партия России», депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».
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