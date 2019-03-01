Экономика

Неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июляКапитал страны вчера в 07:58

Соответственно, выплаты пенсионеры получат не позднее 1 июля этого года. Об этом премьер-министр заявил во время заседания Правительства РФ, передает РИА Новости.
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Дмитрий Медведев
Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию. Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года. И деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости вчера в 05:30
с чего всё началось
«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года»,— сказал
 господин Медведев на заседании правительства.
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