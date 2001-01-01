Футбол
Непопадание МЮ в ЛЧ ускорит трансфер Погба в «Реал»Sport.ru вчера в 03:30
"Манчестер Юнайтед", поделив вчера очки с "Хадддерсфилдом", лишился даже математических шансов на выход в Лигу Чемпионов, и данное обстоятельство может сыграть ключевую роль в перехода Погбы в "Реал".
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Шоу-бизнес
Настя Каменских выходит замуж за Потапа
Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Политика
Луценко оправдал неявку Порошенко на допрос
Украинский генпрокурор Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о Майдане, передает ТАСС.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Авто
Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала
Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»
По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров или техническая неисправность самолета являются приоритетными версиями крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Загнанный в угол актер устроил мерзкую истерику у Шепелева
В гостях у шоумена Дмитрия Шепелева популярный актер Игорь Стам выяснял отношения с невестой.
Обновлено в 10:07
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших
Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Баскетбол
Итудис не сравнивает два полуфинала с «Реалом»
ЦСКА и мадридский "Реал" второй год подряд сыграют в полуфинале Евролиги, но при совершенно разных обстоятельствах, считает главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Изготовителей фальшивых документов задержали в Москве
В рамках возбуждённых Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых «лабораторий» — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков, — сказано в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:16
Политика
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Футбол
Шевченко вновь не вызвал в сборную Украины Ракицкого
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого на подготовительный сбор команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Москве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей
Как отмечается, инцидент с участием двух легковым машин и двух грузовиков произошел на 43 км Калужского шоссе.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами
Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Здоровье
Врачи рассказали, чем страшна одышка
Более 70% в России получают диагноз уже на 3 или 4 стадии заболевания, когда они фактически прикованы к инвалидному креслу или постели и не способны выполнять даже простые бытовые дела без одышки, слабости, боли в грудной клетке и головокружения.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Суд на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Шестуна
Басманный суд Москвы продлил до 13 июня арест бывшего главы Серпуховского района в Подмосковье Александра Шестуна.
Обновлено в 10:45