Футбол

Непопадание МЮ в ЛЧ ускорит трансфер Погба в «Реал»Sport.ru вчера в 03:30

"Манчестер Юнайтед", поделив вчера очки с "Хадддерсфилдом", лишился даже математических шансов на выход в Лигу Чемпионов, и данное обстоятельство может сыграть ключевую роль в перехода Погбы в "Реал".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«МЮ» урежет зарплату Погба после неудачи команды в АПЛ

Матч ТВвчера в 03:42

«МЮ» урежет зарплату Погба после неудачи команды в АПЛ

Sportbox.RUвчера в 03:42

Непопадание МЮ в ЛЧ ускорит трансфер Погба в «Реал»

Sport.ruвчера в 03:30

СМИ: непопадание «МЮ» в ЛЧ увеличивает шансы на переход Погба в «Реал»

Чемпионатвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Настя Каменских выходит замуж за Потапа

Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Политика

Луценко оправдал неявку Порошенко на допрос

Украинский генпрокурор Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о Майдане, передает ТАСС.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Музыка

Лазарев провел первую репетицию номера для Евровидения в Тель-Авиве

Обновлено в 06:45
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров или техническая неисправность самолета являются приоритетными версиями крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 03:59
Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила, что сбила в Ливии военный самолет

Обновлено в 08:24
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Загнанный в угол актер устроил мерзкую истерику у Шепелева

В гостях у шоумена Дмитрия Шепелева популярный актер Игорь Стам выяснял отношения с невестой.
Обновлено в 10:07
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших

Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Баскетбол

Итудис не сравнивает два полуфинала с «Реалом»

ЦСКА и мадридский "Реал" второй год подряд сыграют в полуфинале Евролиги, но при совершенно разных обстоятельствах, считает главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Изготовителей фальшивых документов задержали в Москве

В рамках возбуждённых Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых «лабораторий» — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков, — сказано в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:16
Политика

Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян

Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

«Аэрофлот» будет выплачивать зарплату семье погибшего бортпроводника

Обновлено в 09:26
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Футбол

Шевченко вновь не вызвал в сборную Украины Ракицкого

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого на подготовительный сбор команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

Обновлено в 10:49
Происшествия

В Москве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей

Как отмечается, инцидент с участием двух легковым машин и двух грузовиков произошел на 43 км Калужского шоссе.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Здоровье

Врачи рассказали, чем страшна одышка

Более 70% в России получают диагноз уже на 3 или 4 стадии заболевания, когда они фактически прикованы к инвалидному креслу или постели и не способны выполнять даже простые бытовые дела без одышки, слабости, боли в грудной клетке и головокружения.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Шестуна

Басманный суд Москвы продлил до 13 июня арест бывшего главы Серпуховского района в Подмосковье Александра Шестуна.
Обновлено в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное