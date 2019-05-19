Политика
Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракетаВести.Ru 15:17
В Багдаде прогремел взрыв в так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Армия Ирака сообщает, что это была ракетная атака. Одна из ракет разорвалась недалеко от посольства США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Обновлено в 02:37
Происшествия
Алина Загитова будет оштрафована за вождение автомобиля
Обновлено в 04:59
Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Авто
Броня и кабриолеты: колесная техника на параде Победы
В Москве 9 мая состоялся традиционный парад Победы — и на нем, как всегда, было показано немало техники.
Обновлено в 14:53
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Катя Колисниченко: «Юля – мамочка со стажем, поэтому хочет навязать мне свое воспитание»
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Музыка
Лазарев на «Евровидении» занял третье место
Обновлено вчера в 19:13
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Экономика
Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году
Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Экономика
Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни
Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.
Обновлено в 18:13
Экономика
Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами
С конца 2018 г. российские производители грузовых вагонов вместо стандартных договоров с фиксированной ценой продукции начали заключать преимущественно рамочные контракты с плавающей ценой – с формулой, привязанной к стоимости материалов и комплектующих на момент поставок.
Обновлено в 17:40
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Здоровье
Операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Британии
В Великобритании состоялась уникальная операция, которую провели на позвоночнике ребенка в материнской утробе.
Обновлено в 08:18
Экономика
Комсомольская «Амурсталь» собирается перейти с металлолома на руду
Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске который еще недавно был банкротом, сегодня стабильно выплачивает зарплату, платит налоги и готовится к новой модернизации – переходу с переработки металлолома на железную руду.
Обновлено в 19:00
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 16:48
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении
Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о "втором этапе революции".
Обновлено в 19:32