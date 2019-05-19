Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракетаВести.Ru 15:17

В Багдаде прогремел взрыв в так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Армия Ирака сообщает, что это была ракетная атака. Одна из ракет разорвалась недалеко от посольства США.
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СМИ: район вблизи посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

ТАСС14:26

В Багдаде возле посольства США произошел взрыв

РБК15:42

Район вблизи американского посольства в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Эхо Москвы15:02

СМИ сообщили о взрыве рядом с посольством США в Багдаде

RT на русском17:20

Снаряд «Катюша» упал у посольства США

Газета.Ru14:09

В Багдаде возле посольства США прогремел взрыв, сообщили СМИ

РИА Новости13:55

Около «зелёной зоны» в центре Багдада прогремел взрыв

Говорит Москва14:25
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Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
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В Москве 9 мая состоялся традиционный парад Победы — и на нем, как всегда, было показано немало техники.
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Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Происшествия

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В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

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Авто

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Здоровье

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Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Музыка

Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено вчера в 19:13
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Экономика

Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году

Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе

Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
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Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Экономика

Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни

Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.
Обновлено в 18:13
Экономика

Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами

С конца 2018 г. российские производители грузовых вагонов вместо стандартных договоров с фиксированной ценой продукции начали заключать преимущественно рамочные контракты с плавающей ценой – с формулой, привязанной к стоимости материалов и комплектующих на момент поставок.
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На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната

В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
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Здоровье

Операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Британии

В Великобритании состоялась уникальная операция, которую провели на позвоночнике ребенка в материнской утробе.
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Экономика

Комсомольская «Амурсталь» собирается перейти с металлолома на руду

Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске который еще недавно был банкротом, сегодня стабильно выплачивает зарплату, платит налоги и готовится к новой модернизации – переходу с переработки металлолома на железную руду.
Обновлено в 19:00
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 16:48
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
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Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Политика

Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о "втором этапе революции".
Обновлено в 19:32
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