Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракетаВести.Ru 15:17

В Багдаде прогремел взрыв в так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Армия Ирака сообщает, что это была ракетная атака. Одна из ракет разорвалась недалеко от посольства США.

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Политика Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.

Авто Броня и кабриолеты: колесная техника на параде Победы В Москве 9 мая состоялся традиционный парад Победы — и на нем, как всегда, было показано немало техники.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Происшествия В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.

Общество Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.

Политика В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.

Экономика Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.

Политика Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.

Шоу-бизнес Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Экономика Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.

Экономика Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами С конца 2018 г. российские производители грузовых вагонов вместо стандартных договоров с фиксированной ценой продукции начали заключать преимущественно рамочные контракты с плавающей ценой – с формулой, привязанной к стоимости материалов и комплектующих на момент поставок.

Происшествия На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.

Здоровье Операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Британии В Великобритании состоялась уникальная операция, которую провели на позвоночнике ребенка в материнской утробе.

Экономика Комсомольская «Амурсталь» собирается перейти с металлолома на руду Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске который еще недавно был банкротом, сегодня стабильно выплачивает зарплату, платит налоги и готовится к новой модернизации – переходу с переработки металлолома на железную руду.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении» Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Политика Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.