Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракетаВести.Ru вчера в 15:17

В Багдаде прогремел взрыв в так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Армия Ирака сообщает, что это была ракетная атака. Одна из ракет разорвалась недалеко от посольства США.
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Военные США и коалиции не пострадали в результате взрывов в Багдаде

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РИА Новостивчера в 13:55

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РЕН ТВвчера в 14:00
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