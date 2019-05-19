Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракетаВести.Ru 15:17

В Багдаде прогремел взрыв в так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Армия Ирака сообщает, что это была ракетная атака. Одна из ракет разорвалась недалеко от посольства США.

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

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