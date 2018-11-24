Единоборства

Непобедимый одноклубник Хабиба проиграл дебютный бой в UFC
Eurosport.ru
13:31

Русский боец смешанного стиля Сергей Павлович проиграл в первом бою в UFC. Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории, принял участие в ивенте UFC Fight Night 141 в китайском Пекине. Он встречался с голландцем Алистером Оверимом.
Eurosport.ru13:31

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Алистер Оверим: «Готов ко второму бою против Нганну»

Sports.ru13:58

Павлович проиграл Овериму на UFC Fight Night 141

Спорт-Экспресс08:54

Оверим: готов к реваншу с Нганну

Чемпионат16:51

Одноклубника Нурмагомедова нокаутировали в дебютном бою в UFC

Lenta.ru09:34

Нганну нокаутировал Блейдса менее чем за минуту

Матч ТВ09:34

Нганну нокаутировал Блейдса менее чем за минуту

Sportbox.RU09:34

Нганноу нокаутировал Блейдса на первой минуте боя

Советский спорт09:03
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Единоборства

Устинов проиграл Хантеру техническим нокаутом

В восьмом раунде Устинов побывал в нокдауне. А в девятом раунде Бой был завершен после того, как Александру засчитали технический нокаут.
Обновлено в 18:35
Единоборства

Алексей Олейник бросил вызов Фрэнсису Нганну

Восьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Алексей Олейник, бросил вызов экс-претенденту на титул, Фрэнсису Нганну, который на UFC Fight Night 141 в Пекине уже в первом раунде нокаутировал Кертиса Блэйдса, не оставив ни единого шанса одному из лучших борцов дивизиона.
Обновлено в 14:37
Единоборства

Паскаль: Э. Альварес снова победит Ковалёва

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль, ранее дважды битый другим экс-чемпионом, Сергеем Ковалёвым, считает, что россиянин не сумеет взять реванш у Элейдера Альвареса.
Обновлено в 11:04
Единоборства

Хабибу Нурмагомедову предложили бой с Фергюсоном

Конору предложили Дональда Серроне, а Хабибу – Тони Фергюсона.
Обновлено в 17:02
Единоборства

Янькова и Свик объявили о помолвке

Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.
Обновлено в 14:55
Единоборства

Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске

Только что Федерация спортивной борьбы России официально сообщила, что Кубок Мира-2019 по вольной борьбе этой весной может состояться в России - после восьмилетнего перерыва, в последний раз наша страна принимала Кубок в 2011 году.
Обновлено в 13:03
Единоборства

Красноярец победил в международном турнире по боям без правил

Вечером в пятницу, 23 ноября, в Красноярске завершился бойцовский чемпионат по боям без правил «Противостояние 3». Всего вчера состоялось 8 боев, в 4 из которых победили красноярцы.
Обновлено в 11:55
Единоборства

Российский кикбоксер побил украинского и стал чемпионом Европы

Чемпионом Европы стал подмосковный кикбоксер Борис Шикунов 24 ноября, сообщает официальный сайт Правительства Московской области.
Обновлено в 13:40
Единоборства

Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО по самбо

По итогам турнира тульские спортсмены заняли первые места: в весовой категории до 52 кг Глеб Петров, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин); в весовой категории до 70 кг Илья Ломиворотов, представитель МБУ СШ "Металлург" (тренер Роман Ломиворотов); в весовой категории свыше 87 кг Глеб Никоненко, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин).
Обновлено в 13:26
Единоборства

На чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске начались первые схватки

На чемпионате мира по мас-рестлингу, проходящему в Якутске 24-25 ноября, начались первые схватки, сообщает ЯСИА.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Серпуховичей приглашают на областной турнир по ММА

В Серпуховском районе, 24 ноября, состоится областной турнир по смешанному боевому единоборству ММА.
Обновлено в 04:01
Единоборства

В Магнитогорске прошли соревнования в честь Евгения Алиханова

24 ноября 1985 года Евгений Алиханов героически погиб, спасая жизни своих боевых товарищей.
Обновлено в 13:51
Единоборства

Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва

Нижегородец, шестикратный чемпион мира по боевому самбу Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва в рамках Международного турнира по единоборствам «Кубок дружбы»: «Сборная России» — «Сборная Сербии» 24 ноября, сообщил спортсмен.
Обновлено в 10:27
Единоборства

Саратовский чемпион покорил Крым у стен древней Кафы

Представитель старейшего саратовского клуба исторического фехтования «Стальное копье», чемпион России Юрий Слободяник стал победителем I Всероссийского турнира «Щит Кафы».
Обновлено в 03:55
Единоборства

Вера защитил титул чемпиона ONE в тяжёлом весе

Американско-филиппинский боец MMA Брэндон Вера, выступающий в организации ONE, успешно защитил титул чемпиона организации в тяжёлом весе, победив итальянца Мауро Серилли.
Обновлено в 13:24
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Алистар Оверим
Нидерландский спортсмен
Профессиональный нидерландский боец ММА и кикбоксер. Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. В его послужном списке имеются победы над такими знаменитыми бойцами, как Витор Белфорт, Игорь Вовчанчин, Петер Артс, Бадр Хари, Фабрицио Вердум, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор Дос Сантос, Андрей Орловский, Брок Леснар и другими. По версии журнала Fight! Оверим является пятым в списке лучших тяжеловесов в мире ММА. По состоянию на 6 марта 2016 года, Оверим занимал третью строчку в списке лучших тяжеловесов мира по версии Sherdog и седьмую - по версии MMAWeekly.com.
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