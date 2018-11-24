Русский боец смешанного стиля Сергей Павлович проиграл в первом бою в UFC. Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории, принял участие в ивенте UFC Fight Night 141 в китайском Пекине. Он встречался с голландцем Алистером Оверимом.

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Единоборства Единоборства Хабибу Нурмагомедову предложили бой с Фергюсоном Конору предложили Дональда Серроне, а Хабибу – Тони Фергюсона.

Единоборства Единоборства Янькова и Свик объявили о помолвке Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.

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