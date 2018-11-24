Единоборства
Непобедимый одноклубник Хабиба проиграл дебютный бой в UFC
Непобедимый одноклубник Хабиба проиграл дебютный бой в UFCEurosport.ru13:31
Русский боец смешанного стиля Сергей Павлович проиграл в первом бою в UFC. Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории, принял участие в ивенте UFC Fight Night 141 в китайском Пекине. Он встречался с голландцем Алистером Оверимом.
Eurosport.ru13:31
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Единоборства
Устинов проиграл Хантеру техническим нокаутом
В восьмом раунде Устинов побывал в нокдауне. А в девятом раунде Бой был завершен после того, как Александру засчитали технический нокаут.
Обновлено в 18:35
Единоборства
Алексей Олейник бросил вызов Фрэнсису Нганну
Восьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Алексей Олейник, бросил вызов экс-претенденту на титул, Фрэнсису Нганну, который на UFC Fight Night 141 в Пекине уже в первом раунде нокаутировал Кертиса Блэйдса, не оставив ни единого шанса одному из лучших борцов дивизиона.
Обновлено в 14:37
Единоборства
Паскаль: Э. Альварес снова победит Ковалёва
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль, ранее дважды битый другим экс-чемпионом, Сергеем Ковалёвым, считает, что россиянин не сумеет взять реванш у Элейдера Альвареса.
Обновлено в 11:04
Единоборства
Хабибу Нурмагомедову предложили бой с Фергюсоном
Конору предложили Дональда Серроне, а Хабибу – Тони Фергюсона.
Обновлено в 17:02
Единоборства
Янькова и Свик объявили о помолвке
Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.
Обновлено в 14:55
Единоборства
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Обновлено в 13:03
Единоборства
Красноярец победил в международном турнире по боям без правил
Вечером в пятницу, 23 ноября, в Красноярске завершился бойцовский чемпионат по боям без правил «Противостояние 3». Всего вчера состоялось 8 боев, в 4 из которых победили красноярцы.
Обновлено в 11:55
Единоборства
Российский кикбоксер побил украинского и стал чемпионом Европы
Чемпионом Европы стал подмосковный кикбоксер Борис Шикунов 24 ноября, сообщает официальный сайт Правительства Московской области.
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Единоборства
Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО по самбо
По итогам турнира тульские спортсмены заняли первые места: в весовой категории до 52 кг Глеб Петров, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин); в весовой категории до 70 кг Илья Ломиворотов, представитель МБУ СШ "Металлург" (тренер Роман Ломиворотов); в весовой категории свыше 87 кг Глеб Никоненко, представитель ОблСШОР (тренер Павел Копейкин).
Обновлено в 13:26
Единоборства
На чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске начались первые схватки
На чемпионате мира по мас-рестлингу, проходящему в Якутске 24-25 ноября, начались первые схватки, сообщает ЯСИА.
Обновлено в 05:12
Единоборства
Серпуховичей приглашают на областной турнир по ММА
В Серпуховском районе, 24 ноября, состоится областной турнир по смешанному боевому единоборству ММА.
Обновлено в 04:01
Единоборства
В Магнитогорске прошли соревнования в честь Евгения Алиханова
24 ноября 1985 года Евгений Алиханов героически погиб, спасая жизни своих боевых товарищей.
Обновлено в 13:51
Единоборства
Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва
Нижегородец, шестикратный чемпион мира по боевому самбу Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва в рамках Международного турнира по единоборствам «Кубок дружбы»: «Сборная России» — «Сборная Сербии» 24 ноября, сообщил спортсмен.
Обновлено в 10:27
Единоборства
Саратовский чемпион покорил Крым у стен древней Кафы
Представитель старейшего саратовского клуба исторического фехтования «Стальное копье», чемпион России Юрий Слободяник стал победителем I Всероссийского турнира «Щит Кафы».
Обновлено в 03:55
Единоборства
Вера защитил титул чемпиона ONE в тяжёлом весе
Американско-филиппинский боец MMA Брэндон Вера, выступающий в организации ONE, успешно защитил титул чемпиона организации в тяжёлом весе, победив итальянца Мауро Серилли.
Обновлено в 13:24