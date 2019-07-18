Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафомГазета.Ru 03:09
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно имеющейся информации, штраф за неоплаченный проезд составит от 2,5 до 10 тыс. руб.
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За неоплаченную езду по платным трассам оштрафуют на 5–10 тыс. рублей с пятидневной отсрочкой Впервые вводимый штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит 5–10 тыс. руб.Коммерсантъвчера в 18:32
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За неоплаченную езду по платным трассам оштрафуют на 5–10 тыс. рублей с пятидневной отсрочкой
Коммерсантъвчера в 18:32
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:10, Вашингтон
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