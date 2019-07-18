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с чего всё началось

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно имеющейся информации, штраф за неоплаченный проезд составит от 2,5 до 10 тыс. руб.

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

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