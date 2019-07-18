За неоплаченную езду по платным трассам оштрафуют на 2,5–10 тыс. рублей с пятидневной отсрочкой Впервые вводимый штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит 2,5–10 тыс. руб.

с чего всё началось

Было бы правильно останавливать такие машины для проверки, люди там явно неадекватные.

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно имеющейся информации, штраф за неоплаченный проезд составит от 2,5 до 10 тыс. руб.

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

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