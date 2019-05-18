Футбол
Необыкновенная история: ЦСКА одержал волевую победу над «Реалом»Известия вчера в 18:44
ЦСКА—
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
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Московский ЦСКА в упорной борьбе взял верх над испанским «Реалом» в «Финале четырех» Евролиги (95:90). Лидеры армейцев Нандо Де Коло и Серхио Родригес набрали по 23 очка, а за счет командной защиты ЦСКА сумел отыграть внушительный гандикап у своего титулованного соперника.
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