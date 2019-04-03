Экономика
Неналоговые платежи пока не будут включены в Налоговый кодекс РФREGNUM вчера в 20:29
Включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ пока не будет, сообщил журналистам Андрей Лавров, представитель российского министра финансов.
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В России могут ввести мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений
Rambler News Serviceвчера в 09:40
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Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
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Здоровье
Названы продукты, которые мешают похудеть
Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика
В Крыму двое украинских диверсантов получили по 14 лет колонии
4 апреля городской суд Севастополя признал мужчин виновными в участии в диверсионно-террористической группе управления разведки Минобороны Украины и приговорил каждого из них к 14 годам колонии.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Основные причины отрыва тромба назвал эксперт
Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Школьникам открыли доступ к порно и экстремистским материалам
В тюменских школах прокуратура обнаружила свободный доступ к порносайтам и экстремистским материалам, сообщает DEITA.
Обновлено в 09:29
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Кино
Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 07:50
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
В Удмуртии депутаты предложили штрафовать родителей курящих детей
В Удмуртии депутаты государственного совета предлагают штрафовать родителей курящих детей.
Обновлено в 08:47
Общество
В Италии вернут определения «отец» и «мать» в удостоверения личности
Ранее в итальянских документах значилось понятие "родители" Определения "отец" и "мать" вернут в итальянские удостоверения личности для несовершеннолетних, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.
Обновлено в 09:37
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Политика
Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Экс-глава Nissan Карлос Гон вновь арестован
Обновлено вчера в 19:06
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории Андрея Филонова
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Футбол
Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева
Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова трогательно обратилась к покойному отцу
Уже два года прошло с тех пор как у Миланы Тюльпановой скончался отец.
Обновлено в 09:17
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Российская команда улучшила свои позиции на четыре пункта и поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:18
Происшествия
СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Авто
В марте LADA Vesta поставила рекорд по продажам
LADA Granta в марте стала второй, показав рост продаж на 24,4% - 10,4 тыс. проданных машин.
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено 02 апреля в 06:16
Армия и оружие
Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»
Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48