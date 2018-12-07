Политика

Немного о будущем России: дочь Путина впервые выступила на ТВ
Век
04:59

Кто-то не стал придавать появлению Тихоновой в эфире федерального телеканала значения, другие же назвали это признаком будущей раскрутки ее персоны. Дочь президента России Владимира Путина – Екатерина Тихонова, - накануне впервые выступила в эфире одного из федеральных телеканалов.
Век04:59

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