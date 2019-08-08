с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах

Общество Названа зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.

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Происшествия Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины Трехо не растерялся и подлез к машине, чтобы вытащить ребенка.

Политика Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.

Футбол «Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».

Авто Новая Toyota Supra стартует на российском рынке Компания Toyota объявила о том, что новая Supra стартует на российском рынке уже завтра - 9 августа.

Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.

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Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.

Политика В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.

Политика Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом Глава Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сравнил кресло мэра с электрическим стулом, который он, тем не менее, не собирается покидать, чтобы у киевлян оставалась возможность выбирать власть в городе.

Наука Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Происшествия 44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, передает РИА "Новости".

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Интернет Подрядчики Microsoft рассказали о прослушке разговоров в Skype Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта.

Политика Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.

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Общество В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота» В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».