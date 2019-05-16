В Германии прошли испытания воздушного электротаксиТАСС 08:14

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси. Как сообщило в четверг агентство DPA, испытания прошли на аэродроме в городе Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена.

Авто Nissan представил новый шоссейный автопилот Японский автопроизводитель Nissan представил систему автономного управления ProPILOT 2.0, которая не требует от водителя удерживать руки на руле при езде по шоссе внутри занимаемой полосы.

Космос Китайский луноход добыл пробы с обратной стороны луны В ходе космической миссии «Чанъэ-4» аппарат совершил высадку в кратер на обратной стороне луны и взял там первые пробы.

Экономика Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз Вкладчики российских банков смогут рассчитывать на повышенную компенсацию в случае их банкротства, рассказал в интервью РИА Новости глава государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

Экономика «Фосагро» завершила квартал с рекордными показателями Крупных инвестиций компания в ближайшее время не планирует: основные инвестиционные проекты «Стратегии 2020» – строительство производств аммиака и гранулированного карбамида – уже завершены.

Наука Нестабильность льдов Западной Антарктики резко повысилась Наиболее быстрые изменения происходят в Западной Антарктиде, где таяние океана вызвало дисбаланс ледников.

Происшествия На Ставрополье произошло массовое ДТП с участием восьми машин На Ставрополье на трассе «Минеральные Воды — Кисловодск» в четверг, 16 мая, столкнулось восемь автомобилей.

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Здоровье Помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева посетила Брянск С ведомственной проверкой Брянскую область посетила помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева.

Транспорт Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.

Шоу-бизнес Шикарный дом Фриске и Шепелева продали в три раза дешевле Семье певицы Жанны Фриске пришлось продать подмосковный особняк, чтобы вернуть благотворительной организации "Русфонд" 7,98 миллиона рублей.

Авто Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1 Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.

Политика Трамп хочет изменить закон о мигрантах Президент США Дональд Трамп намерен изменить закон с тем, чтобы власти получили право высылать из страны детей, проникших на территорию США без сопровождения родителей.

Шоу-бизнес Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Коломойский вернулся на Украину Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Наука Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз «Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.

Технологии В Интернете обнаружили базу данных российских туристов В настоящее время база уже закрыта, однако ранее в ней присутствовали учетные записи нескольких подключенных к сервису туристических агентств, которые позволяли получить доступ к паспортным данным туристов, информации об их поездках, билетах и адресах электронной почты.