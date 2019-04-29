Немецкое концертное агентство подало в суд на ЛободуRT на русском 09:14

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов. Об этом сообщил руководитель организации Максим Берин.

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Армия и оружие Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.

Энергетика Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Шоу-бизнес Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.

Политика Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Авто KIA собирается начать производство пикапов Вслед за Hyundai, который планирует представить новый серийный пикап Santa Cruz (на фото) в 2020 году, о создании грузовиков задумались и в KIA.

Политика Российских байкеров не пустили в Грузию Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.

Экономика «Экономическая бомба» устроит небывалый кризис Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.

Кино Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов» Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Здоровье Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.

Общество Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университета, где она работала по совместительству, из-за поста студента в Facebook.

Политика Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Происшествия В Турции покончил с собой подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.

Авто Mitsubishi разработает платформу для среднеразмерных пикапов Инженеры японского автопроизводителя Mitsubishi работают над созданием новой модульной платформы для среднеразмерных пикапов и внедорожников.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Наука Ожирение сопутствует изменениям в мозге Специалисты Роттердамского и Лейденского университетов в Нидерландах провели исследования связи между количеством жировых клеток в организме и изменениями в отделах головного мозга.

Авто Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.

Происшествия Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.