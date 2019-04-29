Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на ЛободуRT на русском 09:14
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов. Об этом сообщил руководитель организации Максим Берин.
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Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Энергетика
Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией
По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года
С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено в 07:20
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В центре Петербурга иномарка сбила девочку на переходе
Обновлено в 08:47
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения
Обновлено в 07:23
Авто
KIA собирается начать производство пикапов
Вслед за Hyundai, который планирует представить новый серийный пикап Santa Cruz (на фото) в 2020 году, о создании грузовиков задумались и в KIA.
Обновлено в 06:00
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Экономика
«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис
Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Общество
Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента
Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университета, где она работала по совместительству, из-за поста студента в Facebook.
Обновлено в 06:15
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Турции покончил с собой подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ
Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:41
Авто
Mitsubishi разработает платформу для среднеразмерных пикапов
Инженеры японского автопроизводителя Mitsubishi работают над созданием новой модульной платформы для среднеразмерных пикапов и внедорожников.
Обновлено в 07:03
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
Специалисты Роттердамского и Лейденского университетов в Нидерландах провели исследования связи между количеством жировых клеток в организме и изменениями в отделах головного мозга.
Обновлено 26 апреля в 09:05
Авто
Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию
Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29