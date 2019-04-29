Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на ЛободуRT на русском 09:14

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов. Об этом сообщил руководитель организации Максим Берин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

RT на русском09:14

На Светлану Лободу подали в европейский суд

Московский Комсомолец04:14

Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу

РИА Новости07:56

PR-директор Лободы не знает, что организаторы немецких гастролей подали в суд на певицу

РЕН ТВ07:02

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Известия05:45

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

РБК08:41

Представитель Лободы заявила, что не знает об обращении в суд организаторов немецких гастролей певицы

Говорит Москва06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Энергетика

Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Футбол

ЦСКА впервые стал чемпионом молодёжного первенства России по футболу

Обновлено в 07:55
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года

С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Обновлено в 07:20
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Обновлено в 08:45
Происшествия

В центре Петербурга иномарка сбила девочку на переходе

Обновлено в 08:47
Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения

Обновлено в 07:23
Авто

KIA собирается начать производство пикапов

Вслед за Hyundai, который планирует представить новый серийный пикап Santa Cruz (на фото) в 2020 году, о создании грузовиков задумались и в KIA.
Обновлено в 06:00
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Экономика

«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис

Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Общество

Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента

Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университета, где она работала по совместительству, из-за поста студента в Facebook.
Обновлено в 06:15
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Турции покончил с собой подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ

Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:41
Авто

Mitsubishi разработает платформу для среднеразмерных пикапов

Инженеры японского автопроизводителя Mitsubishi работают над созданием новой модульной платформы для среднеразмерных пикапов и внедорожников.
Обновлено в 07:03
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Наука

Ожирение сопутствует изменениям в мозге

Специалисты Роттердамского и Лейденского университетов в Нидерландах провели исследования связи между количеством жировых клеток в организме и изменениями в отделах головного мозга.
Обновлено 26 апреля в 09:05
Авто

Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию

Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное