Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на ЛободуРИА Новости вчера в 07:56
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
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Представитель Лободы заявила, что не знает об обращении в суд организаторов немецких гастролей певицы
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