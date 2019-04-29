Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на ЛободуРИА Новости 07:56
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
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Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Стал известен график работы поликлиник и больниц на майские праздники
Стал известен график работы больниц и поликлиник Тамбовской области на майские праздники. Медики будут дежурить в режиме "выходного дня".
Обновлено в 03:06
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Политика
Владимир Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин наградил пятерых россиян медалями «Герой Труда РФ» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
МИД Сербии пояснил детали сотрудничества с НАТО
Дачич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО "ограничено военным нейтралитетом", и страна "не хочет и не будет вступать в альянс".
Обновлено в 09:23
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Елена Малышева пустилась в пляс на юбилейном концерте Стаса Михайлова
Стоит отметить, что ранее телеведущая программы «Жить здорово» получила от Михайлова весьма необычный подарок.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным
Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса
Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба «Спартака»
Как стало известно "СЭ", руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов может покинуть свою должность после окончания сезона-2018/19.
Обновлено в 12:05
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае
С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России
В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
Обновлено в 11:55
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Транспорт
ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД
В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45