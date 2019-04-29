Немецкое концертное агентство подало в суд на ЛободуРИА Новости 07:56

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

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