Общество

Немецкое издание призвало Германию учиться у России
Известия
08:34

Россия, которую на Западе считают отсталой страной, могла бы в некоторых вещах служить примером для Германии. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. В Германии из-за технических проблем с 2006 года не могут открыть новый аэропорт Берлин-Бранденбург, напоминает газета.
Известия08:34

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«Не прогибаться под США» и «чинить самолёты»: В Сети дополнили советы немецкого СМИ о том, чему стоит учиться у России

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Немецкое издание призвало Германию учиться у России

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Взгляд.ру08:26
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 22:43, Ашберн
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