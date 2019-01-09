Общество
Россия, которую на Западе считают отсталой страной, могла бы в некоторых вещах служить примером для Германии. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. В Германии из-за технических проблем с 2006 года не могут открыть новый аэропорт Берлин-Бранденбург, напоминает газета.
Известия08:34
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