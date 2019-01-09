Россия, которую на Западе считают отсталой страной, могла бы в некоторых вещах служить примером для Германии. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. В Германии из-за технических проблем с 2006 года не могут открыть новый аэропорт Берлин-Бранденбург, напоминает газета.

Общество Общество В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за обрушения сопки в реку

Общество Общество Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Общество Общество Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века Кот британского искусствоведа Бендона Гросвенора серьезно повредил картину XVII века стоимостью более £5 тыс. (441 тыс. рублей), пишет The Telegraph.

ЖКХ ЖКХ Александр Беглов: питерские чиновники сами возьмутся за снежные лопаты

Общество Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5 км Вулканологи зафиксировали в четверг на камчатском вулкане Шивелуч столб пепла, выброшенный на высоту до 5 км, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Общество Общество Россияне пожаловались на отказы в трудоустройстве Россияне стали чаще получать отказы при трудоустройстве из-за проверок служб безопасности.

Общество Общество Персонал трех аэропортов в Германии устроит забастовку В понедельник, 7 января, аналогичную акцию работники устроили в двух аэропортах Берлина — Тегель и Шёнефельд, что привело к нарушениям графика полетов.

Путешествия Путешествия Лишь треть улетавших на новогодние праздники россиян вышли на работу Лишь треть улетавших отдыхать на праздники россиян вышли на работу сразу после окончания новогодних каникул, 9 января.

Общество Общество В Москве в четверг ожидаются гололедица и небольшой снегопад Гололедица и небольшой снегопад при температуре воздуха до минус 8 градусов ожидаются в Москве в четверг.

Транспорт Транспорт Почти 9 млн человек перевезли московские такси в прошедшие праздники Московские такси в прошедшие новогодние и рождественские праздники перевезли в два раза больше пассажиров, чем годом ранее.

Общество Общество В Приморье стартовала продажа льготных авиабилетов В Приморском крае началась продажа льготных авиабилетов по трем из восьми возможных направлений.

Транспорт Транспорт Мэр Саратова поехал на работу на общественном транспорте и опоздал

Общество Общество Штрафы за неявку в военкомат для призывников предложили увеличить Административный штраф за неявку призывников и утрату военного билета предложено увеличить.

Общество Общество ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин сортирует бытовой мусор Около четверти россиян (27%) сортируют бытовой мусор, еще 33% сдают опасные отходы в специальные пункты приема.