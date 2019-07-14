Политика

Покупку С-400 окрестили «точкой невозврата» для ТурцииLenta.ru 20:48

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать для Турции «точкой невозврата».
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с чего всё началось
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет
 немецкое издание Die Welt.
Daily Storm12:09

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В С-400 увидели «точку невозврата» для Турции

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Покупку С-400 окрестили «точкой невозврата» для Турции

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Немецкое СМИ назвало покупку С-400 Турцией «точкой невозврата»

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Немецкое СМИ назвало покупку С-400 Турцией «точкой невозврата»

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В Германии назвали покупку Анкарой ЗРК С-400 «точкой невозврата» для Турции

Политическая Экспертиза10:43
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Музыка

Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены

Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.
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Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Авто

KIA Seltos: бюджетное разнообразие из пяти комплектаций и шести вариантов трансмиссии

Топовая комплектация KIA Seltos GT Line единственная получит самый мощный мотор на 140 сил, работающий в паре с «механикой» или семиступенчатым «автоматом».
Обновлено в 03:03
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Общество

Как приготовить идеальный фарш для идеальной котлеты?

Не поддается счету количество блюд, которые можно из него приготовить.
Обновлено в 19:30
Здоровье

Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами

Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено в 03:00
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Общество

В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля

Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 11:56
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп

В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
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Гаджеты

Раскрыты характеристики HTC Wildfire E — первой модели возрожденной линейки Wildfire

Дизайн модели не известен, ничего не говорится ни о цене Wildfire E, ни о сроках появления его в продаже.
Обновлено в 18:19
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Теннис

Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство

Обновлено в 14:36
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено в 11:19
Общество

В Москве проходит ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Австрии политик устроил стрельбу с балкона

Член ультраправой Австрийской партии свободы открыл стрельбу со своего балкона.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

Обновлено в 20:56
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Кино

Мединский поздравил Бориса Клюева с 75-летием

Обновлено в 12:53
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Астрономы впервые обнаружили протолунный диск вокруг экзопланеты

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Армия и оружие

«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах

Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено в 17:44
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