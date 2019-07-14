с чего всё началось

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать для Турции «точкой невозврата».

Музыка Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Происшествия В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Авто KIA Seltos: бюджетное разнообразие из пяти комплектаций и шести вариантов трансмиссии Топовая комплектация KIA Seltos GT Line единственная получит самый мощный мотор на 140 сил, работающий в паре с «механикой» или семиступенчатым «автоматом».

Спорт Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".

Общество Как приготовить идеальный фарш для идеальной котлеты? Не поддается счету количество блюд, которые можно из него приготовить.

Здоровье Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.

Экономика «Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.

Гаджеты Раскрыты характеристики HTC Wildfire E — первой модели возрожденной линейки Wildfire Дизайн модели не известен, ничего не говорится ни о цене Wildfire E, ни о сроках появления его в продаже.

Политика Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.

Футбол Михайлович сообщил, что болен лейкемией Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.

Общество В Москве проходит ночной велофестиваль Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Происшествия В Австрии политик устроил стрельбу с балкона Член ультраправой Австрийской партии свободы открыл стрельбу со своего балкона.

Происшествия В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.