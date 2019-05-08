Политика

Немецкий журналист заявил о «разбитой вдребезги» дружбе Германии с СШАРИА Новости вчера в 22:13

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между странами "разбита вдребезги". К такому выводу в статье в немецкой газете Suddeutsche Zeitung пришел журналист Даниэль Бресслер.
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В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Газета.Ru01:47

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Известия05:28

Немецкий журналист заявил о разбитой вдребезги дружбе Германии с США

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Вассерман объяснил, почему дружба США и Германии «разбилась вдребезги»

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Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников

News.ruвчера в 23:15

Немецкий журналист заявил о «вдребезги разбитой» дружбе Германии и США

РЕН ТВвчера в 23:00

Немецкий журналист заявил о «разбитой вдребезги» дружбе Германии с США

РИА Новостивчера в 22:13
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Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Политика

Иран частично отказался от ядерной сделки

Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Общество

В Новосибирске установлен памятник Сталину

Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Политика

Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк»

Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет такое же решение, — цитирует его слова РИА Новости.
Обновлено в 06:03
Общество

Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Музыка

Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Здоровье

«Доктор Смерть» Ульяна Супрун назвала подорожавший лук «антисоциальным продуктом»

Оказывается, лук многим «не по вкусу, вызывает аллергию, ухудшает синдром раздраженного кишечника и порой кажется вообще антисоциальным продуктом».
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Музыка

Фигуристка Самодурова оценила внешний вид известных мужчин

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова дала оценку внешнему виду известных мужчин, передает Sport24.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
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Общество

В России изменят систему питания школьников

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Кино

FX продлил сериал «Реальные упыри» на второй сезон

Сериал Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри» получит второй сезон, сообщает Variety.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Обновлено в 03:46
Общество

Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро

Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что участие в шоу «Голос» подорвало его здоровье

Обновлено в 06:20
Общество

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Политика

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 17:37
Экономика

Bitmain сократил вычислительные мощности на 88%. Что происходит

Китайский майнинговый гигант Bitmain снизил вычислительные мощности почти на 88%.
Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
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