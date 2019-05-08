Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»РИА Новости вчера в 22:13

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги". К такому выводу в своей статье в немецкой газете Suddeutsche Zeitung пришел журналист Даниэль Бресслер.
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Политика

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
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