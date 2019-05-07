Армия и оружие
Немецкий журналист назвал американские авианосцы «стотысячетонным блефом»РИА Новости вчера в 21:49
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в способности США проецировать силу с помощью авианосца, который Вашингтон решил направить к берегам Ирана.
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Немецкий журналист назвал «блефом» план США по отправке авианосца к берегам Ирана
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«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
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Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
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В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
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Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
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Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден
Обновлено вчера в 15:51
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Доневалд: «Локомотив-Кубань» сражался гораздо лучше, чем в первой игре
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился впечатлениями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
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Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
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С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
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Новооскольцы смогут записаться в «Школу здоровья»
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Форвард Илья Михеев покидает «Авангард»
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