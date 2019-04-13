Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»РИА Новости вчера в 19:08
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар". Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
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Немецкие СМИ рассказали о превосходстве С-400 над американскими Patriot
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