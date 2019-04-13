Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»РИА Новости вчера в 19:08

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар". Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
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Журналист из ФРГ назвал российские С-400 кошмаром для НАТО

RT на русскомвчера в 21:15

Немецкий журнал назвал российский комплекс С-400 «кошмаром для НАТО»

РБКвчера в 23:43

Российский комплекс С-400 назвали «кошмаром» для НАТО

URA.Ruвчера в 21:32

Военный эксперт назвал кошмаром НАТО покупку Турцией С-400

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Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

РИА Новостивчера в 19:08

Немецкие СМИ рассказали о превосходстве С-400 над американскими Patriot

Политическая Экспертизавчера в 21:50

Stern считает, что сделка России и Турции по С-400 может расколоть НАТО

ПолитРоссия11 апреля в 13:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещания Петра Порошенко быстро добиться завершения войны в Донбассе в случае своего переизбрания на пост президента Украины.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

На Донбассе убит украинский морпех-контрактник

Обновлено в 04:52
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Без иностранных заказчиков Су-57 может быть обречён на штучное производство

Обновлено в 06:05
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва на заводе на Украине

В результате взрыва на украинском предприятии ОДО «Лисичанский желатиновый завод» погибла женщина.
Обновлено в 06:45
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма

Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.
Обновлено в 04:27
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика

Зеленский заявил, что старается «быть мужиком»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком".
Обновлено в 04:00
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro оказался дорогим и сложным в ремонте

Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, специализирующаяся на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro выяснили, что починить его в случае поломки будет не так просто.
Обновлено в 06:48
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Наука

Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено 10 апреля в 05:09
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Обновлено в 05:28
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Политика

Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США

Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено вчера в 13:33
Автоспорт

Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Футбол

Краневиттер: «Из россиян для аргентинской лиги подошел бы Оздоев»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о разнице между Сергеем Семаком и Роберто Манчини, назвал самого модного игрока команды и порассуждал о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в чемпионате Аргентины.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие

Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море

В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в котором принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Падение кранов во время работ в турецком доке сняли на видео

Как сообщают местные СМИ, по неустановленной пока причине, при проведении судоремонтных работ не выдержали крепления кранов.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено вчера в 05:19
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