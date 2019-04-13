Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»РИА Новости вчера в 19:08

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар". Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
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Немецкий журнал назвал российский комплекс С-400 «кошмаром для НАТО»

РБКвчера в 23:43

Российский комплекс С-400 назвали «кошмаром» для НАТО

URA.Ruвчера в 21:32

Stern считает, что сделка России и Турции по С-400 может расколоть НАТО

ПолитРоссия11 апреля в 13:35

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

РИА Новостивчера в 19:08

Немецкие СМИ рассказали о превосходстве С-400 над американскими Patriot

Политическая Экспертизавчера в 21:50

Журналист из ФРГ назвал российские С-400 кошмаром для НАТО

RT на русскомвчера в 21:15

Западные СМИ рассказали о впечатляющей мощи российского комплекса С-400

Актуальные Новости11 апреля в 12:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Автоспорт

Александер Элбон не примет участие в квалификации

Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:14
Общество

Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg

Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали более 10 объектов

Более 10 объектов, в числе которых несколько торговых центров, эвакуировали в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:01
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

Обновлено в 03:38
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Свастику неизвестные лица углядели на рукаве одежды в ролике, выложенном омичом аж в 2010 году.
Обновлено в 03:03
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга машин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Политика

Порошенко приедет на стадион для дебатов с Зеленским 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко намерен приехать на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, где планирует провести дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Космос

В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября

Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.
Обновлено в 02:41
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине

Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Футбол

Ригони сделал татуировку со львом во всю спину

Обновлено в 03:52
Политика

Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 01:10
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Южноуральские депутаты Госдумы отчитались о доходах

У остальных депутатов доходы скромнее и составляют в среднем 4,8 млн руб. Самым "бедным" челябинским депутатом Госдумы стал Олег Колесников, который заработал 3,8 млн руб. Его супруга - депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова за 2018 г. задекларировала около 4,4 млн руб. В собственности у семьи лишь две квартиры в безвозмездном пользовании.
Обновлено в 03:58
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм

Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Саша Черно из «Дома-2» заподозрила у себя беременность

Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева пожаловалась на давку в токийском аэропорту

Обновлено вчера в 08:32
Наука

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Обновлено в 02:38
Экономика

Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено вчера в 11:56
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