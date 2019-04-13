Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»РИА Новости вчера в 19:08

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар". Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
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Кошмар на улице НАТО: С-400 напугал западные страны

РЕН ТВ00:58

Российский комплекс С-400 назвали «кошмаром» для НАТО

URA.Ruвчера в 21:32

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

РИА Новостивчера в 19:08

Журналист из ФРГ назвал российские С-400 кошмаром для НАТО

RT на русскомвчера в 21:15

Немецкие СМИ рассказали о превосходстве С-400 над американскими Patriot

Политическая Экспертизавчера в 21:50

Stern считает, что сделка России и Турции по С-400 может расколоть НАТО

ПолитРоссия11 апреля в 13:35

Западные СМИ рассказали о впечатляющей мощи российского комплекса С-400

Актуальные Новости11 апреля в 12:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:07, Ашберн
Автоспорт

Боттас выиграл третью практику в Шанхае, Квят – 10-й

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
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Политика

Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
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Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Единоборства

Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе

Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
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Космос

Российские ученые нашли признаки жизни на Венере

Предположение российских ученых о наличии жизни на Венере основывается на том, что инопланетные формы жизни не обязательно должны быть похожи на земные.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол

«Лион» в гостях проиграл «Нанту»

Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион».
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

Обновлено вчера в 14:29
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться

Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Спорт

Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта

Обновлено вчера в 16:10
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Команды Зеленского и Порошенко согласовали форматы дебатов на стадионе

Руководство стадиона «Олимпийский» на встрече с представителями избирательных штабов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовало форматы предстоящих дебатов.
Обновлено вчера в 18:17
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0

"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник

ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:05
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин

Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года

В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
Обновлено в 00:03
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Украинский телеканал подает в суд на Порошенко из-за срыва эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на действующего президента страны Петра Порошенко из-за перебранки с Владимиром Зеленским, заявил гендиректор группы 1+1 Media Александр Ткаченко.
Обновлено вчера в 03:55
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