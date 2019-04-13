Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»РИА Новости вчера в 19:08
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар". Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
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Немецкие СМИ рассказали о превосходстве С-400 над американскими Patriot
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Западные СМИ рассказали о впечатляющей мощи российского комплекса С-400
Актуальные Новости11 апреля в 12:30
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:07, Ашберн
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Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
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Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
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Команды Зеленского и Порошенко согласовали форматы дебатов на стадионе
Руководство стадиона «Олимпийский» на встрече с представителями избирательных штабов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовало форматы предстоящих дебатов.
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Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
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«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
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"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
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Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
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ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
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На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года
В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
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Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
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Украинский телеканал подает в суд на Порошенко из-за срыва эфира
Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на действующего президента страны Петра Порошенко из-за перебранки с Владимиром Зеленским, заявил гендиректор группы 1+1 Media Александр Ткаченко.
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