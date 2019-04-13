Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»РИА Новости вчера в 19:08
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар". Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
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Немецкие СМИ рассказали о превосходстве С-400 над американскими Patriot
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Западные СМИ рассказали о впечатляющей мощи российского комплекса С-400
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
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МИД Эстонии назвал причину, по которой российскому паруснику «Седов» было отказано в заходе в территориальные воды республики.
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12 апреля в школе №4 имени С.П. Лоскутова работники Карачевской районной библиотеки провели мероприятие «Первый в космосе», посвященное Дню авиации и космонавтики.
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Именно вышеизложенному измерению суждено воссоединить человеческое и божественное начала.
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Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
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Индия надеется избежать санкций США из-за российского оружия
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