Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские именаРИА Новости вчера в 22:31
В списке самых красивых женских имен оказались Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика. Ранее RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России. Самым распространенным именем среди мальчиков стал Артем, а среди девочек – София.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:47, Ашберн
Общество
Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии
Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено 09 июня в 22:25
Происшествия
Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 15:04
Гаджеты
Samsung запустила производство умных стиральных машин в России
Модели серий WW6600R c загрузкой 7 кг и технологией AddWash и WW6100R с загрузкой 8 кг производятся на заводе Samsung в Калужской области.
Обновлено вчера в 09:30
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Фермеры из Сирии планируют наладить экспорт черешни в Россию
Сирийские фермеры намерены в самом ближайшем будущем наладить экспорт черешни в Россию.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье
В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Скончалась вдова экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна
Вдова бывшего президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщает 11 июня телеканал KBS.
Обновлено в 00:33
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
На Netflix выйдет фильм по The Division от режиссера «Джона Уика»
Ubisoft на E3 объявила, что киноадаптация Tom Clancy’s The Division выйдет на Netflix.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Сотрудницу «Алросы» арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов
Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
В Татарстане спустят на воду ракетный корабль «Ингушетия»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" 10 июня торжественно спустят на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане.
Обновлено вчера в 03:57
Общество
В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире
Обновлено вчера в 02:39
Происшествия
Мамаев вычислил день своего освобождения
Футболист Павел Мамаев высчитал дату своего освобождения. Он надеется выйти на свободу 10 ноября, в День полиции.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено 09 июня в 03:35
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты
Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
Обновлено вчера в 14:41
Интернет
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25