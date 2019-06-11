Общество

Немецкий журнал назвал самые красивые русские именаРИА Новости вчера в 22:31

В списке самых красивых женских имен оказались Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика. Ранее RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России. Самым распространенным именем среди мальчиков стал Артем, а среди девочек – София.
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Немецкое издание назвало самые красивые русские имена

ТК Звездавчера в 23:25

Немецкий журнал назвал 10 самых красивых русских имен

ФАН00:17

В Германии посоветовали давать детям русские имена

Газета.Ru00:11

Немецкий журнал составил список самых красивых русских имен

РИА Новости00:40

Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена

URA.Ru00:33

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Известиявчера в 23:07

Немцы выбрали самые красивые русские имена

VSE42 Новостивчера в 23:47
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Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА

Обновлено в 00:15
Общество

Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии

Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено 09 июня в 22:25
Происшествия

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Обновлено вчера в 15:04
Гаджеты

Samsung запустила производство умных стиральных машин в России

Модели серий WW6600R c загрузкой 7 кг и технологией AddWash и WW6100R с загрузкой 8 кг производятся на заводе Samsung в Калужской области.
Обновлено вчера в 09:30
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Политика

Фермеры из Сирии планируют наладить экспорт черешни в Россию

Сирийские фермеры намерены в самом ближайшем будущем наладить экспорт черешни в Россию.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье

В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено вчера в 17:00
Наука

Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»

Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Скончалась вдова экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна

Вдова бывшего президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщает 11 июня телеканал KBS.
Обновлено в 00:33
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 09:41
Политика

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено вчера в 20:00
Кино

На Netflix выйдет фильм по The Division от режиссера «Джона Уика»

Ubisoft на E3 объявила, что киноадаптация Tom Clancy’s The Division выйдет на Netflix.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Сотрудницу «Алросы» арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты

Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700

Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие

В Татарстане спустят на воду ракетный корабль «Ингушетия»

Малый ракетный корабль "Ингушетия" 10 июня торжественно спустят на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане.
Обновлено вчера в 03:57
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Обновлено вчера в 02:39
Происшествия

Мамаев вычислил день своего освобождения

Футболист Павел Мамаев высчитал дату своего освобождения. Он надеется выйти на свободу 10 ноября, в День полиции.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено 09 июня в 03:35
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты

Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s

Обновлено вчера в 14:41
Интернет

«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду

Обновлено вчера в 20:37
Политика

Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес

Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы

Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25
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