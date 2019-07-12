Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании МеркельРЕН ТВ вчера в 21:09
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
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с чего всё началось
На все вопросы о здоровье Меркель отвечает, что причин для беспокойства нет. Однако повторяющиеся приступы дрожи — три, как минимум три, в течение трех недель — заставляют усомниться в этом. Преследующий канцлера тремор — симптом целого букета серьезных болезней.Московский Комсомолец12 июля в 12:37
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Авто
Опубликован рендер концепт-кара LADA X-Flow
LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому
В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Происшествия
Лодка с пассажирами перевернулась в Индонезии
Обновлено в 08:54
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Армия и оружие
Первую французскую атомную «Барракуду» спустили на воду
Первая в серии из шести атомных подводных лодок нового проекта субмарина переведена из строительного цеха в сухой док, который к концу этого месяца будет заполнен водой, после чего она действительно будет спущена на воду.
Обновлено в 09:07
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука
Британский музыкант выступал на фестивале "Белые ночи". В субботу, 13 июля, в Ледовом дворце прошел концерт в рамках фестиваля "Белые ночи".
Обновлено в 09:28
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Экономика
Жители Татарстана накопили долгов по кредитам на 30 млрд рублей
Жители Татарстана накопили 190 тысяч долгов по кредитам и займам на 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:48
Политика
В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии
В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Космос
Европейская GPS система Galileo перестала работать
В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой.
Обновлено в 09:51
Кино
«Хищные птицы» не понравились руководству Warner Bros
Состоялись тестовые показы фильма "Хищные птицы", основанного на комиксах DC.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Спорт
На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера
Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:24
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Футбол
«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени
В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00