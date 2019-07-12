На все вопросы о здоровье Меркель отвечает, что причин для беспокойства нет. Однако повторяющиеся приступы дрожи — три, как минимум три, в течение трех недель — заставляют усомниться в этом. Преследующий канцлера тремор — симптом целого букета серьезных болезней.

с чего всё началось

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

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