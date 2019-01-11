Политика
Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT
Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RTRT на русскомвчера в 08:01
«Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении. В настоящее время RT Deutsch доступен в ФРГ только в интернете.
RT на русскомвчера в 08:01
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Происшествия
Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек
Обновлено в 04:35
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено в 03:14
Космос
SpaceX готовит масштабные сокращения
Американская компания SpaceX проведет масштабные сокращения. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ
Обновлено в 06:53
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Пенсионерку, «ожившую» после застолья в морге, не смогли спасти
Обновлено в 04:52
Хоккей
Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале молодежного ЧМ
Обновлено в 05:40
Футбол
Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье
Названы семь основных симптомов рака
Ученые из лондонского онкоцентра Макмиллан назвали основные симптомы злокачественных процессов в организме, при которых необходимо срочно обращаться к врачу.
Обновлено в 04:26
Политика
Прощание с Анатолием Лукьяновым планируют провести в траурном зале ЦКБ
Обновлено 10 января в 04:32
Происшествия
На трассе «Дон» в Ростовской области столкнулись 12 машин
12 автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, в результате два человека получили травмы.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Минстрой объяснил разделение дома в Магнитогорске на два здания
Особенности конструкции частично обрушившегося многоэтажного жилого дома в Магнитогорске позволяют после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания, рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Врачам удалось сохранить ножку младенцу из Магнитогорска
Врачам московского НИИ неотложной детской хирургии удалось добиться улучшения состояния 10-месячного Вани из Магнитогорска.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Украина закупит турецкие ударные беспилотники
Обновлено в 05:17
Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
«Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции
Правда, не исключено, что главное действо этой субботы коснется города Бурж (департамент Шер), что в самом центре Франции.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
На МКАД грузовик протаранил около десяти машин
ДТП произошло на 29-м километре на внешней стороне МКАД. Около десяти автомобилей получили повреждения, пострадавших нет.
Обновлено в 05:33
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден
Обновлено в 00:25
Политика
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети
Пользователи интернета раскритиковали временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову за ее высказывания в разговоре с врачами больницы в Струнино.
Обновлено в 00:14
Культура
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Рекорд приостановки работы правительства побит в США
Продолжающаяся частичная приостановка деятельности федерального правительства США стала самой продолжительной в истории страны.
Обновлено в 01:10
Политика
Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT
«Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Япония возглавила список самых умных стран мира
Япония заняла первое место в рейтинге самых умных стран мира, составленном британским порталом Vouchercloud.
Обновлено в 06:24
Политика
В Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+
Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Названы страны с самой высокой смертностью из-за неправильного питания
Ученые из Университета имени Фридриха Шиллера в немецком Йене констатировали в странах СНГ самую высокую смертность из-за неправильного питания.
Обновлено в 06:43
Политика
Беспилотникам запретили пролетать над домом Порошенко
Государственная авиационная служба Украины на своем сайте опубликовала карту "запретных зон" для полетов беспилотников на территории страны, в частности, запрещены полеты над домом президента Петра Порошенко в поселке Козын Киевской области.
Обновлено в 05:31
Хоккей
Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»
Обновлено в 00:23
Политика
Следствие по делу арестованных украинских моряков продлено
Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, обвиняемых в нарушении государственной границы России в Керченском проливе, продлен.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 20:06