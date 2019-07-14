Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина". Об этом пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

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