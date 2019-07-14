Политика

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в ТурцииРИА Новости вчера в 22:58

Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина". Об этом пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.
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Подробнее о событии

Триумф Путина: Россия получит доступ к секретам НАТО благодаря сделке с Турцией – Focus Online

Царьград00:29

В Германии рассказали об «огромной победе» Путина в Турции

News.ru00:25

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

РИА Новостивчера в 22:58

Немецкий политолог заявил об «огромной победе» Путина в Турции

RT на русскомвчера в 23:43

Немецкий политолог — о поставках С-400 в Турцию: Огромная победа Путина

Life.ruвчера в 23:25

«Огромная победа Путина»: политолог оценил сделку РФ и Турции по С-400

РЕН ТВ00:08

Немецкий политолог назвал поставку С-400 в Турцию огромной победой Путина

Известиявчера в 20:06
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Происшествия

МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое

Обновлено вчера в 23:41
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Здоровье

Генетик рассказал о победе над врожденными заболеваниями

Главный генетик страны, директор Медико-генетического центра Минздрава Сергей Куцев рассказал, можно ли победить эти заболевания.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова

Обновлено в 00:08
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено вчера в 04:31
Футбол

Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки

Обновлено вчера в 22:29
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Ждать ли в России революции? Интервью с Валерием Соловьем

Почему революция возможна в России, приведет ли она страну к процветанию, куда девать нынешний политический класс - на эти и другие вопросы рассуждает в интервью Znak.com доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей.
Обновлено 12 июля в 07:43
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
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Экономика

Россия продолжает оставаться мировым лидером по экспорту пшеницы

За прошлый год из страны вывезено на продажу 43,3 миллиона тонн зерна, в том числе, экспорт пшеницы составил 35,2 миллиона тонн.
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Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Игры

Возможно, Luigi’s Mansion 3 выйдет в октябре

Официальная информация пока гласит, что Luigi's Mansion 3 выйдет в 2019 году только для Switch.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
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