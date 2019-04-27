Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим ГерманииРИА Новости 08:57

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Читать в источнике
Мануэла Швезиг
К 2038 году мы планируем окончательно прекратить использование ядерной энергии, бурого и каменного угля. Нам нужны новые источники энергии и в первую очередь речь идет о тех, что не навредят нашей экологии.
— Мануэла Швезиг, немецкий политикНовостной фронт 03:35

Подробнее о событии

Немецкий политик осудила заявление депутата ЕП о «Северном потоке — 2»

RT на русском12:10

Политик ФРГ напомнил критикам «Северного потока-2» о важности газопровода для Германии

Политическая Экспертиза02:35

На призыв к блокировке «Северного потока - 2» ответили в ФРГ

Газета.Ru09:51

Немецкий политик рассказала о связи «Северного потока –2» и будущего Германии

Взгляд.ру09:22

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

РИА Новости08:57

Немецкий политик назвала «играми с будущим страны» попытки помешать строительству Nord Stream 2

Новостной фронт03:35

Немецкий политик рассказала о важности «Северного потока – 2» для Германии

Известия10:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Культура

Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов.
Обновлено в 10:16
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Кино

Ученый Себастьян Альварадо: «Мстители: Эндшпиль» вышли на экран

Ученый и автор Себастьян Альварадо написал «Наука о Вселенной», развлекательную и информативную. По словам Альварадо, он очень оптимистичен.
Обновлено в 07:33
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Обновлено в 17:03
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Космос

Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Футбол

«Рома» на своем поле разгромила «Кальяри»

Обновлено в 13:53
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Происшествия

Фанаты «Мстителей 4» избили зрителя за спойлеры

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Наука

Ожирение сопутствует изменениям в мозге

В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено вчера в 00:07
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэла Швезиг
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, член Социал-демократической партии Германии; министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи ФРГ в 2013-2017 годах. С 4 июля 2017 года - премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное