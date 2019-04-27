Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим ГерманииРИА Новости 08:57
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
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К 2038 году мы планируем окончательно прекратить использование ядерной энергии, бурого и каменного угля. Нам нужны новые источники энергии и в первую очередь речь идет о тех, что не навредят нашей экологии.
— Мануэла Швезиг, немецкий политикНовостной фронт 03:35
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Политик ФРГ напомнил критикам «Северного потока-2» о важности газопровода для Германии
Политическая Экспертиза02:35
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Авто
Из внедорожника Mercedes G-Class сделали авто для туристов
Обновлено в 13:57
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Живые фото подтверждают, что OnePlus 7 Pro будет довольно крупным смартфоном
Фотографии подтверждают, что OnePlus 7 Pro будет довольно крупным смартфоном, а также (в очередной раз), что устройство будет оснащено тройной основной камерой, модули которой расположены вертикально в центральной верхней части задней панели.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Путешествия
Определены самые дешевые билеты в экзотические страны
Самыми бюджетными зарубежными направлениями на ближайшее время стали Иордания, Испания и Кипр, сообщает Aviasales.
Обновлено в 04:15
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Футбол
Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр дал комментарий после дерби с «Шальке».
Обновлено в 13:04
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Культура
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Религия
Благодатный огонь вновь победил тьму
Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено в 14:21
Единоборства
Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95
Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая
Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Футбол
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Политика
В ОП осудили высказывание репортера «Радио Свободы» в отношении Симоньян
Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич назвал провокационным призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута к кавказским активистам заставить Маргариту Симоньян извиниться и отказаться от своих слов о "мусульманской России".
Обновлено в 13:29
Экономика
Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили зрителя за спойлеры
В Гонконге пришедшие на киносеанс зрители избили мужчину, который успел посмотреть фильм «Мстители: Финал» и принялся пересказывать сюжет.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в синагоге, сообщил шериф города Сан-Диего Билл Гор. Правоохранители уже задержали подозреваемого.
Обновлено в 16:01
Наука
Российские ученые выяснили работу белка-«пособника» рака
Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Футбол
Барселона — Леванте 1:0 (2-й тайм)
Обновлено вчера в 15:43