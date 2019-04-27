Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим ГерманииРИА Новости 08:57

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
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Немецкий политик высказалась о связи будущего Германии с «Северным потоком-2»

Московский Комсомолец10:31

Немецкий политик рассказала о важности «Северного потока – 2» для Германии

Известия10:00

Немецкий политик назвала «играми с будущим страны» попытки помешать строительству Nord Stream 2

Новостной фронт03:35

Немецкий политик рассказала о связи «Северного потока –2» и будущего Германии

Взгляд.ру09:22

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

РИА Новости08:57

На призыв к блокировке «Северного потока - 2» ответили в ФРГ

Газета.Ru09:51

Политик ФРГ напомнил критикам «Северного потока-2» о важности газопровода для Германии

Политическая Экспертиза02:35
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Экономика

Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области

По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Музыка

Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Происшествия

Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Политика

«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи

Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Футбол

Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ

Обновлено в 10:52
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Писатель Дебби Франк считает Меган Маркл похожей на принцессу Диану

Обновлено в 00:54
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Авто

В России «серые» автомобили Volkswagen пустили под пресс

Еще не утихли страсти по поводу последних скандальных событий с дизельгейтом, как всплыла новая афера Volkswagen с продажей несертифицированных автомобилей.
Обновлено в 08:53
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Игры

Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

Обновлено в 08:01
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Политика

Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Кино

Netflix внезапно закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты»

Напомним, что ранее была внезапно закрыта еще одна разухабистая сплэттер-комедия - "Эш против зловещих мертвецов".
Обновлено в 10:36
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Музыка

Марина выпустила любовь и страх

В каждой части – равное количество треков, но если в первую вошел дуэт с Clean Bandit и Луисом Фонси "Baby", то во вторую – лишь сольные вещи Марины.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Политика

Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада

Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
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Мануэла Швезиг
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, член Социал-демократической партии Германии; министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи ФРГ в 2013-2017 годах. С 4 июля 2017 года - премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
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