Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим ГерманииРИА Новости 08:57
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
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Немецкий политик высказалась о связи будущего Германии с «Северным потоком-2»
Московский Комсомолец10:31
Политик ФРГ напомнил критикам «Северного потока-2» о важности газопровода для Германии
Политическая Экспертиза02:35
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Экономика
Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области
По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Музыка
Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»
Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Политика
«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи
Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Футбол
Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
Обновлено в 10:52
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Авто
В России «серые» автомобили Volkswagen пустили под пресс
Еще не утихли страсти по поводу последних скандальных событий с дизельгейтом, как всплыла новая афера Volkswagen с продажей несертифицированных автомобилей.
Обновлено в 08:53
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая
С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Политика
Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Кино
Netflix внезапно закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты»
Напомним, что ранее была внезапно закрыта еще одна разухабистая сплэттер-комедия - "Эш против зловещих мертвецов".
Обновлено в 10:36
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Музыка
Марина выпустила любовь и страх
В каждой части – равное количество треков, но если в первую вошел дуэт с Clean Bandit и Луисом Фонси "Baby", то во вторую – лишь сольные вещи Марины.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Политика
Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада
Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54