Политика

Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с РоссиейРИА Новости 02:20

Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, но та отвернулась от него и России, заявил в интервью Der Spiegel Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля.
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В интервью Der Spiegel
 Тельчик заявил, что Европа должна выстраивать с Россией конструктивные отношения, приводя в пример бывшего канцлера Германии Вилли Брандта.
News.ruвчера в 20:16

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В Совфеде прокомментировали слова немецкого политика об ошибках Европы в отношениях с Россией

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Европа сама отвернулась от России, заявил немецкий политик

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Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией

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В Германии назвали ошибку Европы в отношениях с Россией

URA.Ruвчера в 23:16
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Общество

Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ

Глава антимонопольной службы подчеркнул, что на сегодняшний день примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы.
Обновлено в 08:06
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Обновлено в 08:04
Происшествия

Третьяковка хочет взыскать 20 млн рублей с повредившего картину Репина

Третьяковская галерея рассчитывает взыскать 20 млн рублей с вандала, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о госпитализации Василия Ланового

Советский и российский актер Василий Лановой госпитализирован в одну из московских больниц.
Обновлено в 12:02
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады

Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
Обновлено в 07:50
Политика

Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка

Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
Обновлено в 08:36
Общество

Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета у стен Кремля

Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию для составления административного протокола после того, как он провёл одиночный пикет в центре Москвы в защиту озера Байкал.
Обновлено в 11:22
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

В Минобороны не нашли доказательств химатаки в сирийской Думе

В сирийском городе Думе отсутствуют следы применения фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Суд в Москве продлил арест фигурантам дела «Нового величия»

Мосгорсуд в понедельник продлил меру пресечения фигурантам дела "Нового величия", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Полиция не смогла найти микроавтобус, который видели у дома Глушкова

Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года.
Обновлено в 11:22
Общество

В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу

В Сети появилось видео с празднования Масленицы в Нижнем Новгороде. Как видно на кадрах, блины кидали в толпу со второго этажа дома.
Обновлено в 09:38
Футбол

СМИ анонсировали назначение Зидана на пост тренера «Реала»

Мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера, сообщает La Sexta.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе

В Баку экстренно сел самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за информации о бомбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.
Обновлено в 07:54
Политика

Путин утвердил госполитику по химической и биологической безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности.
Обновлено в 12:28
Политика

Певец Аль Бано прокомментировал попадание в список «угроз» для Украины

Ранее стало известно, что Минкульт Украины внёс в список лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности», итальянского певца Альбано Карризи, известного под псевдонимом Аль Бано.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Китайского дипломата ранили ножом в Москве

Дипломат из Китая Юй Цзихай жестоко избит и ранен ножом в Москве, на него якобы напали прямо на территории посольства, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Обновлено в 09:11
Происшествия

Экспертиза не выявила криминального следа в смерти Игоря Малашенко

Обновлено в 09:45
Происшествия

Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Польше оправдали преступника, казненного за геноцид белорусов

Институт национальной памяти Польши (IPN) оправдал активиста польского антикоммунистического подполья времен Второй мировой войны Ромуальда Райса, которого в 1948 году казнили за совершение военных преступлений, в частности, за массовое убийство белорусов.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Под Воронежем ФСБ задержала начальника отдела МВД

В понедельник, 11 марта, в Новой Усмани был задержан начальник местного отдела МВД.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

США изучают возможность создания запрещенных ДРСМД ракет

США открыто заявили о начале изучения возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД.
Обновлено в 11:30
Политика

Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%

Президент США Дональд Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до $750 млрд в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

В ВСУ назвали объёмы поставленного на Украину оружия из других стран

Обновлено в 11:30
Экономика

Назван доход семьи, необходимый для комфортной выплаты ипотеки

За год размер дохода, который необходим для комфортной выплаты ипотечного кредита, вырос на 10,8 процента и достиг 71,7 тысячи рублей.
Обновлено в 07:23
Общество

Житель Анапы подал в суд на Бузову и Баскова за рекламу «Кэшбери»

Обновлено в 08:42
Политика

Трамп объяснил, зачем назвал Тима Кука Тимом Эпплом

Президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter пояснил, что назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом для экономии времени.
Обновлено в 11:20
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Гельмут Коль
Немецкий политик
Немецкий государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Германии. Во главе ФРГ Гельмут Коль сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и в прекращении холодной войны. Председатель Христианско-демократического союза. Находился на посту канцлера 16 лет - дольше всех в истории ФРГ, отставая на три года от рейхсканцлера Отто фон Бисмарка.
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